Due colpi importanti in prospettiva quelli messi a segno dalla Juventus, che ha ufficializzato oggi attraverso i propri canali social gli acquisti dell'esterno offensivo Samuel Iling jr dal Chelsea e del centrale difensivo proveniente dall'Amiens Felix Nzouango Bikien.



Entrambi nati nel 2003, faranno parte della formazione Primavera allenata da Andrea Bonatti. Iling, già bloccato lo scorso luglio con lo svolgimento delle visite mediche di rito, è considerato uno degli elementi più promettenti del panorama giovanile inglese. Un vero colpo di mercato, tanto più se si considera che è stato ingaggiato a parametro zero.

Nzouango è invece un difensore, che può giocare indistintamente da terzino destro e da centrale, molto apprezzato per le sue doti atletiche e la sua intelligenza tattica. In Francia è stato paragonato a Varane e Pavard.