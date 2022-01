La lunga attesa in casa Juventus, è terminata oggi. Massimiliano Allegri potrà nuovamente contare, se lo vorrà, su Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, nel mirino del club inglese del Crystal Palace allenato dal tecnico francese Patrick Vieira, è infatti guarito ufficialmente dal Covid.



IL COMUNICATO

Aaron Ramsey ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento.