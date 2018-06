lascia lae si prepara per l'inizio della nuova avventura con il. Ecco il messaggio pubblicato su Instagram dal terzino classe '99:È dura trovare le parole giuste. Ci tenevo comunque a ringraziare tutti quanti, la società che ha creduto in me in questi anni, tutti gli allenatori che mi hanno aiutato a crescere e migliorare ma soprattutto voglio ringraziare i miei compagni a cui auguro tutto il bene di questo mondo, che mi hanno voluto bene e che hanno lottato al mio fianco.Un ringraziamento speciale lo devo al mio unico capitanoche mi ha trattato come un fratellino minore, che mi ha fatto crescere in questi anni, uno dei pochi che mi ha sempre detto le cose in faccia, che mi ha sgridato quando ne fosse necessario ed il primo a complimentarsi con me quando ce ne fosse stato il bisogno. Ti auguro una carriera ricca di successi perché prima di essere un ottimo calciatore sei un grande uomo e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me dentro e fuori dal campo. Ancora GRAZIE per tutte le emozioni che mi avete fatto provare. Vi voglio bene leoni”.