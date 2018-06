Momento di svolta per il futuro diIl terzino è destinato a sedersi questa settimana al tavolo delle trattative con la, per decidere su un rinnovo di contratto (in scadenza nel 2019) ancora in bilico. Il giocatore piace da tempo alla, pronta a fare un tentativo in caso di mancata intesa con il club giallorosso. Secondo Sky Sport, il club di Pallotta è intenzionato ad assecondare le richieste economiche di Florenzi,