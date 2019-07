Primo giorno di scuola per il nuovo difensore della Juventus Cristian Romero. Il centrale argentino classe 1998, proveniente dal Genoa, è arrivato di primo mattino al J Medical per sostenere le visite mediche di rito di qualsiasi nuovo acquisto della formazione bianconera. Cresciuto ed esploso calcisticamente nel Belgrano, Romero è reduce da una stagione d'esordio molto positiva nel campionato italiano e la Juventus lo aveva prenotato già nei mesi scorsi; una volta definito a tutti gli effetti il suo acquisto a titolo definitivo da parte della formazione campione d'Italia, per il giocatore si apriranno verosimilmente le porte di una cessione in prestito. Proprio il Genoa resta in pole position per questa soluzione, con l'Atalanta in seconda fila.