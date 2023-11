Per necessità o per virtù, sta di fatto che Massimiliano Allegri non smette di far debuttare giovani per la sua Juventus. Da oggi, due dei ragazzi che l'allenatore dei bianconeri ha fatto esordire in Serie A in questa stagione fanno parte ufficialmente della rosa della prima squadra della Juve.



Si tratta di Kenan Yıldız e Dean Huijsen, come recita il comunicato ufficiale del club: "Dean Huijsen e Kenan Yildiz, da oggi, martedì 7 novembre 2023, fanno parte della Prima Squadra della Juventus. Per entrambi, che già gravitano intorno alla Prima Squadra da tempo, il punto d'arrivo di un percorso iniziato con la maglia dell'Under 19 bianconera e proseguito con la Next Gen. Per Yildiz, che nel frattempo ha trovato l'esordio anche con la Nazionale Maggiore della Turchia, sono già cinque le presenze in Serie A quest'anno. Huijsen, invece, ha esordito a San Siro, contro il Milan, mostrando fin dai primi istanti in campo personalità e talento".



Yıldız, attaccante turco classe 2005, e Huijsen, difensore olandese classe 2005, sono due giocatori presenti nella TOP 10 dei calciatori più giovani fatti esordire da Allegri alla Juventus, considerato sia il periodo 2014-19 che la fase attuale, dal 2021 ad oggi. Vediamo questa speciale 'classifica'.



SCORRI PER LEGGERE: LA TOP 10 DEI GIOCATORI PIU' GIOVANI FATTI ESORDIRE DA ALLEGRI ALLA JUVE