Juventus, arrivano 5 milioni dal mercato 'grazie' alla promozione del Sassuolo

Con la promozione indelsi sono verificate le condizioni per l'obbligo di riscatto da parte di, passato la scorsa estate in prestito dalla Juventus al club neroverde. La cessione in prestito della scorsa estate, dallabianconera al Sassuolo, prevedeva oltre l'opzione l'obbligo di acquisto a determinate condizioni. Come si legge su Tuttosport,. I bianconeri incasseranno intorno ai 5 milioni di euro totali (2.5 più bonus) e avranno la percentuale sulla rivendita del 50%.

con il Sassuolo (23 nel campionato di Serie B, 2 in Coppa Italia), con un bilancio di 2 reti e 1 assist. I minuti in campo per lui sono finora 1.885., Muharemovic aveva collezionato 41 presenze fra campionato di Serie C e Coppa di Serie C, con 3.050 minuti giocati.