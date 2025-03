Juventus-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

(domenica 9 marzo 2025 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 28ª giornata di Serie A, la nona nel girone di ritorno. Grazie a 5 vittorie consecutive in campionato, i bianconeri sono risaliti a soli 3 punti dal terzo posto occupato dalla squadra bergamasca, reduce dal pareggio in casa per 0-0 con il Venezia.Arbitra Sozza, assistito da Bindoni e Tegoni con Maresca quarto uomo, Di Paolo e Aureliano al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Cambiaso da una parte, Djimsiti e Lookman dall'altra. Nel prossimo turno di campionato la Juve fa visita alla Fiorentina, l'Atalanta gioca in casa contro l'Inter nel posticipo di domenica sera.

Partita: Juventus-Atalanta.Data: domenica 9 marzo 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale tv: DAZN.Streaming: DAZN.(4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.(3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

- Thiago Motta rischia di perdere Gatti e deve ancora fare a meno degli infortunati Savona, Veiga, Douglas Luiz e Conceiçao oltre ai lungodegenti Bremer, Cabal e Milik.Dall'altra parte Gasperini perde Posch, che si aggiunge agli altri indisponibili Hien, Kossounou, Scalvini e Scamacca.- Juventus-Atalanta è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.- La telecronaca di Juventus-Atalanta è affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.