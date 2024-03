Juventus-Bayern Monaco: contatto. Incontro tra due club, tutti i nomi in ballo

Una grande classica del calcio europeo che si sposta sul mercato. Juve e Bayern Monaco si sono viste, hanno avuto un incontro esplorativo dieci giorni fa in Baviera. Giuntoli e Manna erano in missione per vedere la sfida contro la Lazio e ne hanno approfittato per fare un briefing. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui sono diversi i nomi sul tavolo tra italiani e tedeschi.



IN PRIMO PIANO - Il primo è quello di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna sul quale c'è anche il Milan. Il giocatore dunque conosce bene la Serie A, è di proprietà del club emiliano ma il Bayern si è tenuto una porta aperta per riaverlo, grazie a una clausola di riacquisto. Altro nome di profilo internazionale è quello di Leon Goretzka, centrocampista box to box ex Schalke 04 che sta vivendo una stagione altalenante. I suoi rapporti con Tuchel non sono idilliaci ma il giocatore sta alzando il livello delle sue prestazioni in questo finale di stagione. Prova ne è una recente doppietta segnata contro il Mainz. In attesa di capire a chi affideranno la panchina dell'Allianz Stadium, il tedesco sta valutando di cambiare aria.



GLI ALTRI - Più defilati, altri due obiettivi bianconeri nella rosa del Bayern: sono Mazraoui e Sané. Il primo è un esterno difensivo che sarebbe utile nell'ottica di rinnovare le fasce juventine, il secondo è un fantasista a tutto campo che parte anche lui dall'esterno e che piace al club ma cui è difficile poter arrivare.