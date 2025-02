Juventus, dall'allenamento di oggi: Kelly fuori per motivi burocratici, Thiago Motta chiede più intensità

AFP via Getty Images

La Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa con un clima di rinnovata intensità e con una sorpresa in più: sugli spalti, oltre agli addetti ai lavori, erano presenti anche alcuni tifosi. Un incentivo ulteriore per alzare il ritmo e lavorare con determinazione, in vista della sfida di venerdì contro il Como. E Thiago Motta? Naturalmente al centro di tutto, intervenendo più volte per stimolare la squadra, chiedendo più aggressività nelle esercitazioni.

Come spesso capita, si rivede chi non si vede mai., ad esempio: è tornato protagonista in allenamento. Il giovane montenegrino ha mostrato ottimi segnali, dimostrandosi attivo nel gioco e preciso nelle conclusioni. Non solo si è distinto per il dinamismo, ma ha anche trovato la via del gol con alcune giocate di qualità. Come lui, pure, che ha confermato di essere in forma, protagonista inoltre dell'ultimo atto formale di Thiago: ha parlato con lui, alla fine della seduta. E lui soltanto.

L'ultimo arrivato, Lloyd, ha seguito l'intera seduta da bordocampo. Il difensore inglese è ancora alle prese con alcune questioni burocratiche da risolvere prima di poter essere impiegato ufficialmente. Nel frattempo, ha osservato attentamente il lavoro dei suoi compagni. L'obiettivo è averlo naturalmente per Como, e in vista della prossima trasferta più che certezze, si possono trarre alcune deduzioni: Dusan Vlahovic ha mostrato un'ottima condizione fisica, candidandosi per una maglia da titolare contro il Como. L'attaccante serbo ha svolto l'intera seduta con grande intensità, segno che il suo recupero procede nel migliore dei modi. Bene anche Alberto Costa, che ha confermato il suo buon momento.