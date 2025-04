Juventus, decisione presa su Osimhen: il nodo clausola e l’offerta del Manchester United

Redazione Calciomercato

L’interesse era reale da tempo ma ora laha sciolto anche gli ultimi dubbi: sarà Victoril grande obiettivo per la prossima stagione. Cristiano Giuntoli ha messo l’attaccante nigeriano in cima alla lista delle priorità e farà partire presto un’offensiva considerando che il giocatore non rientra nei piani del Napoli e ha delle condizioni chiare dal punto di vista economiche.. La Juventus è in prima fila ma deve battere la concorrenza di diverse società che nelle ultime settimane hanno bussato alla porta dell’entourage del giocatore. Tra queste la più agguerrita è il Manchester United.

Il Manchester United è abbastanza avanti nei discorsi con il giocatore tanto che l’accordo sui termini contrattuali sembra ormai imminente. Il club inglese, però,, De Laurentiis vuole i 75 milioni della clausola rescissoria. Messaggio arrivato forte e chiaro anche alla Continassa con Giuntoli che passerà presto alla fase operativa.