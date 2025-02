Juventus, Fagioli sempre in uscita: la situazione con la Fiorentina, cifre e formula

Il nome più importante nell'ultima giornata di mercato dellaè quello di, con una situazione sempre in uscita ma con una porta che si sta sempre più avvicinando alla chiusura man mano che trascorrono le ore da qui alla conclusione del mercato (mezzanotte di oggi).- Nel momento in cui scriviamo la situazione è la seguente:, sulle cifre dell'operazione. La formula sarebbe quella del: per quanto riguarda le cifre, la Juventus, mentre la Fiorentina per ora

In queste ore gli agenti di Fagioli e la Fiorentina stanno tentando di rimettere in piedi la trattativa e di portarla a una conclusione positiva. Il tempo stringe, le parti sono al lavoro.