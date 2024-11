Juventus, Ferrero rassicura sul 'lodo Ronaldo': "Cifra pagata ad aprile, non c'è nessun fondo rischi"

Getty Images

JUVENTUS, ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI: I PUNTI DEL GIORNO

. In questi minuti, si sta tenendo all'Allianz Stadium l'Assemblea degli Azionisti che porterà all'approvazione di un bilancio, quello 2023-24, chiuso in forte perdita, ma che dovrebbe segnare il punto di fine di una crisi economica iniziata nel pre-covid. Una serie di strategie per le annate a venire del club piemontese saranno tracciate a partire dalla giornata di oggi.Ma tra le situazioni da definire per la Vecchia Signora, gAbbiamo pagato il 50% della somma che chiedeva,. Non siamo comunque d'accordo con questa sentenza, che ha fissato un'equa divisione delle responsabilità, quindi l'abbiamo impugnata presso il tribunale di Torino. Non condividiamo la sostanza di questo arbitrato".

Il collegio arbitrale, infatti, aveva stabilito una responsabilità condivisa tra le parti, attribuendo un concorso di colpa anche al giocatore. Il club bianconero, ricordiamo, ha presentato ricorso a tale decisione dopo che il collegio arbitrale aveva accolto parzialmente la richiesta di Cristiano Ronaldo riguardante alcuni pagamenti che il club, secondo il giocatore, avrebbe dovuto garantirgli prima della cessione al Manchester United.

Così era pronunciato il Collegio Arbitrale: "(corrispondente alla metà della richiesta dell’Ex Tesserato, pari a circa € 19,6 milioni) oltre interessi e rivalutazione monetaria; tale somma è stata puntualmente corrisposta dalla Società all’Ex Tesserato nell’esercizio 2023/2024".

