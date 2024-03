Uno o due colpi a centrocampo per una grande Juve. Giuntoli ha già le idee chiare su quella che serve alla squadra nella prossima stagione per fare il salto di qualità. Nei giorni scorsi ilPer la Juve sarebbe un’operazione decisamente meno onerosa rispetto a quella per Koopmeiners ma allo stato attuale per Giuntoli uno non esclude l’altro. Più distaccata invece l’opzione Ederson: il centrocampista brasiliano dell’Atalanta è entrato nel mirino dell’Atletico Madrid.