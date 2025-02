AFP via Getty Images

è il big match domenicale della 25esima giornata della Serie A 2024/25, il derby d'Italia si gioca all'Allianz Stadium di Torino: calcio d'inizio alle 20.45, dirige l'incontro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, su Calciomercato.com gli episodi dah. 20.45: Mariani: Giallatini - Colarossi: Zufferli: Mazzoleni: Di Bello- Ammonito Barella per proteste dopo un fallo su Yildiz.- Timide proteste Inter sul gol di Conceicao per un contatto tra Kolo Muani e Calhanoglu in avvio di azione, ma è tutto buono. Check del VAR che conferma la decisione dell'arbitro Mariani.

- L'Inter vicina al gol con Dumfries, pallone deviato da Di Gregorio sul palo e poi oltre la linea di fondo, ma niente corner per i nerazzurri: Mariani torna sui suoi passi e ferma tutto per un precedente fallo di Thuram su Veiga, proteste dell'Inter.- La Juve chiede una punizione da posizione interessante per un contatto tra Kolo Muani e Carlos Augusto con l'attaccante bianconero lanciato a rete, per Mariani tutto regolare.- Giallo a Conceicao che ferma la ripartenza di Bastoni con un fallo tattico.- Duro intervento di McKennie, che colpisce sulla caviglia Bastoni. Protestano i nerazzurri che chiedevano l'intervento del VAR per una possibile espulsione: per Mariani semplice fallo senza ammonire il centrocampista della Juve, l'arbitro non viene richiamato all'on field review.

- Timide proteste Inter per un presunto tocco con il braccio di Gatti sul tentativo di Dumfries, ma è tutto buono. Rapido check del VAR che conferma.- Protesta l'Inter: Dumfries cade poco fuori dall'area di rigore bianconera sul lato corto dopo un contatto con Conceicao, per Mariani è tutto buono ed è rimessa dal fondo per la Juventus. Mancano punizione per i nerazzurri e rischia il giallo il portoghese, perché Dumfries stava entrando in area.