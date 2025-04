Juventus: sfuma la chance per Kolo Muani con Vlahovic. Il futuro di entrambi può essere lontano da Torino

Getty e Calciomercato.com

Una novità destinata a rimanere tale e che potrebbe addirittura cambiare il destino dell'attacco. Lache oggi si apprestava ad affrontare la sfida contro il Parma prima della notizia dell'ufficialità del rinvio a mercoledì per la scomparsa di Papa Francesco portava con sé un'importantissima novità di in formazione.r da quando è stato chiamato a sostituire Thiago Motta ha collezionato 7 punti in tre partite, ma in queste gare aveva fatto scelte nette ed importanti soprattutto nel reparto offensivo. Con Yildiz non al meglio, però, l'allenatore croato aveva scelto di cambiare e provare la variante offensiva a due punte condi questa stagione perché, da quando l'ex-PSG è approdato a Torino a gennaio e con Thiago Motta in panchina qualche occasione di vederli in tandem offensivo c'è stata anche se il risultato non è stato dei migliori.contro l'Empoli nei quarti di finale e in cui i bianconeri furono sconfitti ai rigori dopo una notte da dimenticare. Poi solo qualche minuto in campo insieme con Thiago Motta che li ha quasi sempre alternati. Durante Juventus-Empoli, questa volta in campionato, il serbo era entrato a partita in corso al posto di Yildiz, segnando una doppietta proprio come Kolo Muani. Il francese, invece, è subentrato a Conceicao nella trasferta di Cagliari, decisa dalla rete del serbo.

Per entrambi l'astinenza da goal sta diventando un problema serio e la gara col Parma potrebbe rappresentare, finalmente, la svolta., divenuto centrale e titolarissimo con Tudor,quando il suo goal decise la partita.quando la doppietta contro l'Empoli (quinto goal in 3 partite) ribaltò la gara e illuse tutto il popolo bianconero.Un goal per sbloccarsi, un goal per mandare un segnale in vista di un'estate che sarà per forza complicata per entrambi i centravanti. Da un lato Kolo Muani si sta giocando la potenziale conferma a Torino con iE da quell'ultima doppietta di acqua sotto i ponti dell'incertezza ne è passata parecchia. Dall'altro lato il contratto di Vlahovic già da tempo ha imposto alla società bianconera di ascoltare le sirene (poche e principalmente da Newcastle) del mercato. Con unaper il serbo che anche l'anno prossimo percepirà 12 milioni di euro netti a stagione (troppi per la spending-review imposta da John Elkann).

vorrebbe dire approcciare al Mondiale per Club senza punte di ruolo disponibili, anche per questo da qui a fine stagione, il percorso verso un posto Champions potrebbe essere decisivo e fondamentale per il futuro di entrambi.