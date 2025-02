Juventus, Locatelli:

2024 Getty Images

, centrocampista della, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Psv Eindhoven, partita valevole per l'andata dei play-off di Champions League in programma domani sera alle 21 all'Allianz Stadium di Torino."Buongiorno a tutti. Domani sarà una partita importantissima, giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi. Grande avversario, giocano bene, sono giovani. Li abbiamo già affrontati, ma sarà su due partite. Sarà importante fare un ottimo risultato"."La vittoria aiuta ad avere più fiducia, dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità e andare in campo e fare la nostra partita".

"Siamo cresciuti come squadra, gruppo fatto di bravissimi ragazzi. Ci alleniamo sempre a 200 all'ora, abbiamo più consapevolezza ma abbiamo ampi margini di miglioramento"."Sì, credo che il gol e andare a concludere è qualcosa che mi manca, cerco di farlo in allenamento. Ogni partita serve fare cose nuove, sono soddisfatto, i risultati si vedono alla fine. Serve lavorare, a testa bassa, migliorarci come fatto da tutto"."L'avevo detto più volte. Giocare qui è un sogno che ho sempre realizzato, tutti i giorni. Ogni volta è una responsabilità. Cerco di essere un esempio, abbiamo fatto già tante belle partite, domani ci sarà una bella atmosfera".

"Mi ha sorpreso che è un bravissimo ragazzo, conosciamo le sue qualità. Si è presentato alla grande, questo è positivo per lui e per tutti noi""Cerchiamo sempre di avere la nostra identità, ogni partita è una storia a sé, ci sono gli avversari. La cosa finalizzante è il risultato, è importante vincere le partite. La nostra identità non deve cambiare, dobbiamo mantenere il possesso"."Sarà una battaglia a centrocampo, serve una squadra forte, matura. Sarà difficile da affrontarli".

"Grande giocatore, grande persona. Piacere giocare con lui"."Una cosa che ti è piaciuta finora e una cosa dove serve migliorare? Ci sono tante cose che mi sono piaciute. L'attitudine al lavoro con i giovani è positivo, ci farà migliorare, anche in fretta. Ci è mancata a volte l'esperienza, in alcuni momenti della partita, ma miglioreremo di partita in partita"."C'è un tuo compagno che vorresti avere con te e non c'è nel gruppo? No, credo siano domande per minare la nostra serenità. Siamo un gruppo perbene, sono felice dei compagni che ho. Reputo tutti fratelli. Bello giocare, correre con loro e per loro. La cosa più bella che abbiamo, la cosa migliore".

"C'è stato lo switch? Credo che alla fine la cosa importante arrivando alla Juve è la responsabilità che abbiamo. Serve tutto e subito. E' una cosa da metterci in testa. Si cerca in allenamento. Chi è qui da più tempo deve spiegarlo agli altri. Lavorare con ragazzi così è più semplice, hanno voglia di migliorare e di capire"."180 minuti? Si gioca su due partite, ma quando giochiamo in casa la prima, serve portare a casa il risultato. Domani serve fare una partita d'intensità, d'atteggiamento, siamo in casa e ci sarà una grande partite".

"A livello mentale quando giochi in queste squadre è tutto un allenamento. E' importante la partita, arrivi concentrato, non è il format, giocare queste partite è bello, anche per l'adrenalina. Andremo in campo per fare una bella partita".