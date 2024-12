Juventus-Manchester City: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP or licensors

Riparte il cammino europeo dellache sfida ilin una sfida fondamentale per la classifica finale della nuova, giunta alla terzultima giornata della fase campionato. L’obiettivo per entrambe è guadagnare punti per risalire fino alla soglia della, quella che assicura il pass diretto agli ottavi.I bianconeri sono, i Citizensma con gli stessiEntrambe le squadre vivono momenti complicati. La squadra diarriva dal pareggio con il, quella diha raccolto un solo punto con ile nelle ultime nove uscite ha portato a casa una vittoria, due pareggi e sei sconfitte. Si tratterà delgli ultimi risalgono al 2015. Allora i bianconeri vinsero 2-1 fuori casa e 1-0 a Torino. L'ultimo e unico successo del Manchester City è del

Tutte le informazioni su Juventus-Manchester City: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.Partita: Juventus-Manchester CityData: mercoledì 10 dicembre 2024Orario: 21.00Canale tv: Amazon Prime VideoStreaming: Amazon Prime Video

(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.. Thiago Motta.(4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; De Bruyne, Nunes, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Grealish.. Guardiola.Senza Cambiaso, Thiago Motta confermama lo sposta a sinistra cona destra. Dovrebbero tornare dal primo minuto, reduci dalla panchina contro il Bologna. Tante assenze anche per Guardiola: non ci sarannomentre restano in dubbiodovrebbe partire titolare cona completare il reparto. Con Haaland davanti, spazio a Doku e Grealish.

La sfida tra Juventus e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Amazon Prime Video.

Juventus-Manchester City ha come telecronista Sandro Piccinini, mentre Massimo Ambrosini è la seconda voce. A seguire, l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23:15.