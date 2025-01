Juventus-Milan, intreccio di mercato per Tomori: perché può ancora partire

A volte basta una firma sul contratto per cambiare il destino di un giocatore. Non sul suo, ma su quello dell'allenatore. Del nuovo allenatore. Il Milan ha scelto Sergio Conceiçao al posto dell'esonerato Fonseca,. Così il futuro di Fikayo può cambiare, da giocatore in uscita può rientrare nelle rotazioni della difesa rossonera e magari (ri)prendersi il posto da titolare. Conceiçao vuole parlare con lui come con gli altri calciatori della squadra, poi farà delle scelte sulle gerarchie e anche in chiave mercato.

- Intanto però su Tomori si era già fatta avanti la Juventus: i bianconeri rimangono alla finestra perché il profilo del difensore inglese in questa sessione di mercato è da monitorare,. Tra i due club c'è una trattativa in piedi anche se in stand by, ferma alla richiesta dei rossoneri: vogliono solo cash e hanno respinto la proposta di Giuntoli di inserire Danilo come contropartita. Il cambio in panchina, per ora, ha bloccato i dialoghi, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci dei nuovi contatti per capire se andare avanti.

- Nella lista della Juventus ci sono anche altri profili sui quali la dirigenza sta lavorando, e il Milan è consapevole che in caso di cessione di Tomori serviranno nuovi rinforzi in quel reparto. I bianconeri hanno fatto una prima proposta al Benfica perma l'offerta è stata respinta - ha una clausola di 100 milioni - non è escluso che se i rossoneri dovessero perdere Fikayo possano andare su alcuni giocatori che sta valutando Giuntoli: oltre ad Antonio Silva, l'altro nome caldo è quello dell'ex Fiorentina

