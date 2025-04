Juventus-Monza: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

è una match valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A.Sfida che rischia di decidere le sorti stagionali, in maniera diametralmente opposta, per le due formazioni in campo:, ultima posizione valida per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League,, una matematica che – tramite una serie di combinazioni – può già arrivare in questa giornata.

Partita: Juventus-Monza

Data: domenica 27 aprile 2025

Orario: 18.00

Canale TV: Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio

Streaming: Dazn, Sky Go, NOW

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Juventus-Monza in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Segui Juventus-Monza in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

(3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Conceiçao; Kolo Muani. All. Tudor.

(3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Caprari, Mota Carvalho. All. Nesta.In casa Juventus, non ci sarà sicuramente Dusan Vlahovic, alle prese con un sovraccarico al retto femorale, mentre Teun Koopmeiners punta a tornare disponibile dopo il risentimento al tendine d’Achille. Nesta, invece, dovrà fare a meno ancora una volta degli infortunati Keita Balde, Matteo Pessina, Armando Izzo e Danilo D'Ambrosio, e confermerà probabilmente l'undici titolare che la scorsa settimana contro il Napoli ha offerto una delle migliori prestazioni della stagione.

La sfida Juventus-Monza è trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi. Inoltre, sarà possibile vedere anche attraverso l’abbonamento a Sky ai canali indicati.Il match Juventus-Monza è visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre, si potrà assistere al match grazie a Sky Go e al servizio streaming NOW.

La telecronaca di Juventus-Monza su DAZN è affidata a Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Fabio Bazzani. Su Sky Sport, verranno presto svelati i nomi di coloro che racconteranno la gara dell'Allianz Stadium.