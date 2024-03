Juventus, nuova ricapitalizzazione da 200 milioni di euro: già fissato l'obiettivo minimo in Champions

La Juventus si muove anche fuori dai campi di calcio. Il club bianconero è al lavoro per risistemare i conti sul bilancio, riducendo l'indebitamento. Il business plan fino alla stagione 2026/2027 prevede un immediato ritorno in Champions League con la qualificazione almeno agli ottavi di finale per tutti i prossimi tre anni.



AUMENTO DI CAPITALE - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, uno dei punti-chiave è l'aumento di capitale da 200 milioni di euro ormai alle porte. Si tratta della terza ricapitalizzazione nel giro di quattro anni, per un totale di 900 milioni. Lunedì scatterà l'offerta in opzione per gli azionisti fino al 27 marzo, con la possibilità di negoziare i diritti sull'Euronext di Milano fino al 21 marzo. Il prezzo sarà pari a 1,582 euro per ogni nuova azione, con uno sconto del 31,87% rispetto alla quotazione teorica in Borsa. Il socio di maggioranza Exor ha già versato a titolo di anticipo 127 milioni, equivalenti alla sua quota di competenza, e si è impegnato a sottoscrivere l'eventuale inoptato. Ciò vuol dire che la ricapitalizzazione verrà realizzata interamente, ed è il motivo per cui non è stato attivato un consorzio di garanzia delle banche. Qualora Exor acquistasse tutte le nuove azioni in circolo, arriverebbe a tenere il 72% del capitale sociale.



I SOLDI - I 127 milioni di euro iniettati da Exor coprono i flussi di cassa negativi dovuti alla mancata partecipazione alle competizioni Uefa, pagano i debiti verso i club per calciatori acquistati nei mercati precedenti e diminuiscono l'indebitamento. I restanti 69 milioni di euro sono per il fabbisogno finanziario totale netto del gruppo per i 12 mesi successivi alla data del prospetto stimato in circa 48 milioni e per la restante parte (circa 21 milioni) per ridurre il livello di indebitamento finanziario non corrente.



IN ROSSO - Dopo aver chiuso il bilancio della scorsa stagione a -124 milioni di euro, il patrimonio netto era sceso a 42 milioni al 30 giugno 2023, mentre l'indebitamento finanziario netto ammontava a 340 milioni. Questa stagione senza coppe europee causa danni per 115 milioni, di cui l'80% nell'attuale esercizio. Con una ricaduta anche sulle sponsorizzazioni: Jeep paga 38 milioni (da 45 poi ridotti a 42 per la rinuncia ad alcuni diritti) e Adidas 46 (da 52). La previsione, al 30 giugno 2024, prevede una perdita superiore a quella dell'anno scorso, con un passivo tra 150 e 200 milioni di euro.