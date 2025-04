Juventus, perché Yildiz rischia due giornate di squalifica? Cosa dice il regolamento

AFP via Getty Images

Un episodio che sta facendo discutere:– decisive per la lotta Champions League –. Non c’è stato nessun dubbio per il direttore di gara Pederzoni che, dopo aver rivisto il contatto all’on-field review su segnalazione del VAR, ha deciso di estrarre il cartellino rosso nei confronti dell’attaccante turco.Sul 2-0 in favore della Juventus – verso la fine della prima frazione -, dopo un contrasto con Bianco,. Episodio sfuggito sul campo, ma non al VAR: dopo aver riguardato l’intervento al monitor, il turco ha accettato l’espulsione senza alcuna protesta e scusandosi con il suo pubblico.

: un provvedimento che potrebbe costargli una squalifica di due giornate. Un’assenza pesante per Tudor in vista degli scontri diretti contro Bologna e Lazio.in materia: ", commessa in occasione o durante la gara,, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti,".