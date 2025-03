Juventus, quanto costa esonerare Thiago Motta? Le cifre e gli scenari da valutare

, il cui percorso alla guida del club bianconero sta risultando essere tutt’altro che facile e costellato da numerosi ostacoli da superare. Complici i risultati sul campo che stentano ad arrivare, con una Vecchia Signora eliminata ai playoff di Champions League dal Feyenoord, battuta ai rigori dall’Empoli ai quarti di Coppa Italia, ma ancora in corso per quel traguardo fondamentale chiamato 4° posto.

, come ricorda anche Tuttosport,(si ripeta il discorso inerente a Coppa Italia e Champions e si aggiunga la rimonta subita in Supercoppa Italiana dal Milan),– la proposta brillante mostrata a Bologna era stato il motivo determinante che aveva portato la dirigenza bianconera a scegliere Motta per questo progetto –. Al di là di tutto ciò, in ogni caso, i vertici dirigenziali, a meno di nuovi clamorosi colpi di scena sul rettangolo verde di gioco – sono intenzionati a confermare Motta almeno sino al termine dell’annata. Il progetto triennale necessita tempo, anche se lo stesso sta cominciando a scadere.

E così, in caso di sconfitta contro la Fiorentina, non sono da escludere ribaltoni, con il nome di Roberto Mancini che inizierebbe a prendere seriamente quota., chiaramente., a cui bisognerebbe addizionare anche gli stipendi dello staff dell’italo-brasiliano, arrivando così a circa 20 milioni di euro., poi,(essendo questa la discriminante per un esonero a giugno)– si parla di quasi 30 milioni di euro tra il mancato incasso dell’accesso alla massima competizione europea e il non centrare il 4° posto in Serie A -. Un dato importante da tenere in considerazione come fattore nel futuro prossimo della Juventus.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui