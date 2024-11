AFP via Getty Images

Juventus, Savona ko: cosa filtra sull'infortunio

7 minuti fa



E 9. Nicolò Savona si aggiunge agli altri otto calciatori della Juventus attualmente infortunati: Adzic, Bremer, Cabal, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, McKennie, Milik e Vlahovic.



Il terzino destro bianconero ha accusato un problema muscolare durante il secondo tempo della partita pareggiata 0-0 sul campo dell'Aston Villa in Champions League. L'allenatore Thiago Motta lo ha sostituito al 66' con il difensore brasiliano Danilo.



Savona (classe) effettuerà i controlli del caso presso il J-Medical di Torino per stabilire l'esatta entità del suo infortunio. Intanto dalla pancia del Villa Park filtra un moderato ottimismo sulle sue condizioni fisiche, infatti a quanto pare il giocatore si sarebbe fermato in tempo.