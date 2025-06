Juventus, strategia precisa: fra cessioni e budget previsto, 150 milioni pronti per il mercato

Non saranno pochi, saranno acquisti mirati, sensati e che possano contribuire a rendere più alto il tasso competitivo della formazione bianconera, in vista di una stagione che vedrà la Vecchia Signora impegnata su tutti i fronti, compresa la prossima edizione della Champions League.Ma in quali zone del campo? Sicuramente– data la situazione contrattuale di Dusan Vlahovic e un futuro ancora da definire per Randal Kolo Muani -,, confermato tecnico bianconero sino al 2027 (con opzione sino al 2028).

Grande lavoro, dunque, sul mercato per la dirigenza bianconera – che aggiungerà nuove figure nelle prossime settimane – con, pronta a incominciare ufficialmente dal prossimo 1° luglio. La strategia da parte del nuovo direttore generale è piuttosto chiara:. Una situazione necessaria per evitare di avere una rosa inutilmente lunga e avere, al contempo, a disposizione le risorse economiche per dare l’assalto ai vari obiettivi sul mercato (Gyokeres è il sogno per l’attacco, in questo senso).

Il quesito da porsi, dunque, è sostanzialmente uno: chi parte?Ci sono calciatori che hanno un peso specifico a bilancio importante – come i 40 milioni di euro di-, altri che non hanno convinto pienamente al loro primo anno in bianconero – leggasi– e alcuni sulle quali saranno fatte le dovute riflessioni fra veterani che hanno chiesto maggior minutaggio –-, giovani che hanno un buon mercato in giro per l’Europa –– e ritorni dai vari prestiti –-. Tutte cessioni possibili e programmabili in caso di offerte congrue al loro attuale valore.

E se tutto andasse come preventivato dai piani alti della dirigenza della Vecchia Signora, ecco che(almeno nelle idee dei vertici bianconeri).per il mercato estivo. Il totale è presto detto:per piazzare almeno un grande colpo nel reparto offensivo, un esterno di livello e allo stesso tempo sistemare gli altri reparti.

E quindi, chi può arrivare? In porta, per sostituire il partente Perin, gli occhi sono tutti puntati su Elia(seppur il sogno rimanga sempre quel Gianluigiche ancora non ha rinnovato con il PSG). In difesa, l’interesse pernon è calato, ma è sugli esterni che ci sarà un investimento importante: i rumors parlano di un gradimento verso– specialmente se Cambiaso decidesse di lasciare la Continassa -, ma ci sono anche piste da monitorare comedel Genoa,del Chelsea ed. A centrocampo, si pensa in grande, ma la realtà dei fatti è che tutti i profili che piacciono (comeed) sono complessi per un discorso di cifre e di costi. Anche pensando al fatto che la Juventus vorrà dotarsi di un attaccante di altissimo livello, una volta risolta la situazione Vlahovic: da, anche se il grande obiettivo rimane Viktor, per il quale ci sarà da superare l’importante concorrenza della Premier League. Ma la Vecchia Signora è pronta,

