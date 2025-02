Juventus, ufficiale: due cessioni al Sion

Getty Images for DFB

Come si legge nei comunicati ufficiali della, due giovani bianconeri si trasferiscono ufficialmente in Svizzera, al Sion. Si tratta die dial Sion, club che milita nella Super League svizzera. Il calciatore classe 2003 saluta la Juventus con un assist in Next Gen, decisivo nella gara pareggiata a Potenza nelle scorse ore in occasione del gol di Afena Gyan - ultima presenza in bianconero di una carriera iniziata nel settore giovanile, scendendo in campo prima con l’Under 17 e poi con la Primavera, conquistando infine la maglia della Next Gen con cui ha giocato 63 partite dal 2022 a oggi. Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro, Gabriele!".

. L’estremo difensore classe 2005, già in squadra con l’Under 17 bianconera qualche anno fa, ha giocato nella passata annata cinque gare con la Juventus Primavera, oltre a essere convocato più volte con la Juventus Next Gen. Il portiere classe 2005, nato a Busto Arsizio, è ora pronto per una nuova sfida: in bocca al lupo Matteo!".