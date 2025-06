Juventus, ufficiale un nuovo acquisto per la Next Gen: chi è

"Nuovo arrivo in casa Juventus Next Gen: la squadra bianconera mette sotto contratto Grady Makiobo, classe 2007 del Club Brugge, fino al 30 giugno 2028. Centrocampista di nazionalità belga, diventato maggiorenne poche settimane fa, Makiobo ha giocato in questa stagione complessivamente 19 gare con la squadra Primavera del Club Brugge, realizzando quattro reti nel campionato U18 Elite 1 e facendo nei mesi scorsi il suo esordio sia in UEFA Youth League che con la Nazionale belga U18. Benvenuto in bianconero, Grady!", si legge nella nota della Juventus.

Il secondo è Grady Makiobo, difensore centrale (ma che sa adattarsi anche a centrocampista centrale) belga di proprietà del Club Brugge, che quest'anno lo ha messo a disposizione della squadra Under 18 con cui è stato protagonista anche in una gara di Youth League: per lui, in totale, 19 presenze per 1.493 minuti, con anche 4 goal all'attivo.