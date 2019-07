C'è il rinnovo di contratto sul tavolo da tempo, nuova data di scadenza 30 giugno 2024, aumento dell'ingaggio fino a circa 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Ma nel frattempo ha prese sempre più consistenza l'ipotesi di una cessione: non semplice, considerando le alte richieste della Juventus e la volontà ancora da decifrare di conservare un diritto di riacquisto.Dalla Premier iniziano a circolare le prime voci riferite anche ai club di Manchester, piùche, senza reali conferme per il momento. C'è grande fermento attorno alla figura di Kean, oltre a Gonzaloora sembra lui la punta più vicina alla cessione, anche più di Mario. E, difensore classe 2007, arriva dalla Biellese dopo aver superato un positivo periodo di prova. Segni particolari:. Il 'nuovo Kean' è infatti figlio di Fadel, fratello di Moise con stesso padre e madre diversa. Ad annunciare il tesseramento in bianconero è stato lo stesso Alan via Instagram, dove si presenta come “Juventus football player”. E a chi gli scrive “sei identico a tuo zio” nei commenti alle ultime foto pubblicate, quelle che certificano la sua presenza allo Juventus Center di Vinovo, lui risponde così: “Lo so”. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com