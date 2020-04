L'ala olandese Kishna sta andando a scadenza: a giugno 2020 sarà libero di firmare per una nuova squadra. Nonostante sia fuori dal progetto tecnico biancoceleste, Kishna non può che parlare bene della Lazio, che ha puntato su di lui in tempi complicati. L’olandese, ai microfoni di Rtlnieuws, ha raccontato il suo momento: “Ero negli Stati Uniti per recuperare dall’infortunio al ginocchio, ho avuto difficoltà per tornare in Olanda. Ora con la mia ragazza siamo a casa ad Amsterdam, al sicuro. Ho un contratto con la Lazio, non ho parlato con il club. Si parla di contratti automaticamente rinnovati per qualche altro mese, vedremo. Ho un po’ di soldi da parte, non è un problema. Se devo tagliarmi lo stipendio sono pronto a farlo, non posso parlare male del club. Mi hanno rinnovato l’accordo quando ero fuori per molte partite. Sono grato alla Lazio”.