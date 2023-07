Tempo di visite mediche e firma su un contratto triennale per Sead Kolasinac all'Atalanta. L'arrivo del 30enne bosniaco ex Arsenal e Schalke a parametro zero dal Marsiglia non esclude quello di un altro laterale sinistro: l'olandese Mitchel Bakker del Bayer Leverkusen (classe 2000 ex Ajax e PSG).