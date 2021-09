Uno così nasce una volta ogni trent'anni. In Polonia sono sicuri, ​Kacper Kozlowski è il nuovo che avanza,. Certo, il paragone è un po' prematuro, ma l'inizio di carriera del ragazzo di ​Koszalin è incoraggiante. A 17 anni (ne festeggerà 18 il prossimo 16 ottobre)​(a 17 anni e 246 giorni il più giovane a farlo nella fase finale del torneo Uefa)., viene descritto come un mix tra Pogba e de Bruyne, anche se il diretto interessato non ha un vero modello da seguire o al quale si ispira.Non è una sorpresa, Kozlowski. Solo a 15 anni ha capito che sarebbe potuto diventare un calciatore professionista, fino a quell'età per lui il calcio era solo un gioco, non un lavoro. L'esordio con il Pogon in ​Ekstraklasa è arrivato presto, a 15 anni e 215 giorni, contro il Cracovia, una data che non è un ricordo indelebile, che va considerata solo una tappa del suo percorso verso il grande calcio. Uno step che farà nel 2022, per sua stessa ammissione.per giocare in prima squadra con continuità, l'anno prossimo sarà diverso. Ansia non è una parola che lo caratterizza, ​Kozlowski sa quello che vuole, sa quanto vale. E non ha paura di nulla.A me non piace fingere. Non sono una persona umile, è giusto che lo sappiate. Dico ai più vecchi di passarmi la palla se non sanno cosa fare? Mi sembra giusto. Io so sempre cosa fare" ha dichiarato in un'intervista. Una mentalità, un'ambizione da giocatore navigatosempre molto attento a scovare i giovani di talento. ​Kozlowski ha tutto per sfondare, va solo registrato, educato. Dentro e fuori dal campo, a partire dall'alimentazione. ​