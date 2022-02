Sono bastati 20 minuti ad Adrien Rabiot per rovinare una prestazione tutto sommato importante nell'andata degli ottavi di finale di Champions League che la Juventus ha pareggiato contro il Villarreal.



GOL E ROSSO SFIORATO - 20 minuti in cui prima si addormenta perdendosi completamente Parejo in occasione del gol che poi è costato il pareggio alla formazione spagnola. Poi commette un fallo palesemente da cartellino rosso su Chukwueze che però l'arbitro Siebert giudica da giallo.



SOCIAL SCATENATI - Un doppio errore che ha scatenato i social network che, a differenza del fischietto tedesco, ha perdonato il centrocampista francese. Da "Villarreal aiutato perché Rabiot è rimasto in campo" a "Rabiot non sa cos'è il calcio" ecco foto, meme e commenti più divertenti.