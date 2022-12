Wilton Sampaio, il controverso arbitro del quarto di finale tra Francia e Inghilterra, potrebbe addirittura dirigere la finale del Mondiale. Vittima di tante critiche, il fischietto brasiliano è stato trattenuto in Qatar al pari del collega inglese Anthony Taylor. Niente da fare per invece per Mateu Lahoz. Daniele Orsato e il messicano Cesar Ramos invece, dirigeranno rispettivamente le due semifinali Argentina-Croazia e Francia-Marocco.



POLEMICHE A NON FINIRE - La conferma di Sampaio, che si candida a dirigere la finalissima, ha fatto scalpore in Inghilterra: la sua direzione in occasione del match della Francia, ha fatto a dir poco arrabbiare (eufemismo) oltre Manica. Diverse le presunte sviste: un rigore non fischiato nel primo tempo per un fallo di Upamecano su Kane, e l'intervento falloso (non visto) sempre dello stesso centrale del Bayern su Saka nell’azione che ha poi scaturito l’iniziale vantaggio di Tchouameni. Senza dimenticare il rigore assegnato ai transalpini, solo dopo la revisione al monitor, per un fallo abbastanza evidente di Theo Hernandez su Mount. Tutti episodi che la Fifa sembra aver dimenticato. Per buona pace anche dell’italianissimo Orsato che si dovrà rassegnare a dirigere ‘solamente’ la semifinale del Mondiale.