L'arbitro tedesco Daniel Siebert è stato aggredito dai calciatori dell'Uruguay al termine della gara contro il Ghana. Il direttore di gara è stato inseguito per il rigore su Cavani non dato alla Celeste che avrebbe aumentare il vantaggio di un altro gol, quello che poi è mancato per staccare il pass per gli ottavi di finale. Il fischietto è lo stesso della discussa direzione in Champions del match tra Milan e Chelsea, con il rigore dubbio e il rosso per Tomori.