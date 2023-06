L'Atalanta lancerà la sua squadra Under 23? La risposta sembra essere sempre più vicina all'essere affermativa e questo sta già generando delle difficoltà di gestione del campionato di Serie C data la ormai consolidata presenta della Juventus Next Gen, la formazione Under 23 della società bianconera.



NON NELLO STESSO GIRONE - È possibile inserire le due formazioni nello stesso girone, quello del nord ovest italiano? La risposta è negativa e come si dovrà procedere lo ha spiegato il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, in occasione della Integration League,



REGOLE CHIARE - “C’è un regolamento posto dal Consiglio direttivo per salvaguardare l’equità sportiva dei campionati. Qualora due Under 23 dovessero, per geografia, far parte dello stesso girone dovremmo precedere con un eventuale sorteggio. Aspettiamo gli organici e le pronunce della Covisoc il 30 giugno. Poi vedremo tutto il resto“.