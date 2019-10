Claudio Ranieri un legame con la Sampdoria nel passato lo ha già avuto. Il filo che collegava il tecnico ex Leicester al club blucerchiato ha il nome di Giorgio Pellizzaro, che nel Doria ha giocato dal 1970 al 1973 come portiere e che in seguito ha ricoperto il ruolo di collaboratore del mister romano.



"Con l’esperienza che ha sa già dove mettere le mani, si è già informato, ha le idee chiare, fidatevi" ha detto l'ex aiutante di Ranieri a Il Secolo XIX. "L’età? Un allenatore mica va in campo a giocare, l’importante è la testa e le idee che sa trasmettere e quelle a 67 o 22 anni possono essere fresche o no".



Secondo Pellizzaro, la Samp è particolarmente in difficoltà. "Ho visto una squadra con idee confuse, per niente somigliante a quella degli ultimi anni. Non c’è la stessa idea di gioco, mi pare una squadra anche femmina che si avvilisce alla prima difficoltà. Ranieri è molto ottimista, sempre, e questo ottimismo sa trasmetterlo ai giocatori. La prima cosa da fare è recuperare il Quagliarella dell’anno scorso, che era decisivo ben oltre i gol".