Roberto Donadoni, allenatore dello Shenzen, parla a Radio Anch'Io Lo Sport della cessione di Patrick Cutrone da parte del Milan: "Il Milan è una parte importante della mia vita ma detto così il mio pensiero lascia il tempo che trova. Detto questo Cutrone ha fatto bene, lotta, combatte e non molla mai. A me piace molto ma essere protagonisti nel Milan non è semplice. La società ha attuato una politica che può non piacere ai tifosi ma che mi auguro possa portare a risultati importanti. Giampaolo deve lavorare serenamente e mi auguro che riesca a ottenere risultati ottimi".