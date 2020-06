, che sogna il ritorno di Ney sin dall'estate del 2017 e che immaginava la qualità argentina del duo Messi-Martinez sul prato del Camp Nou. La pandemia, però, ha stravolto tutto, calciomercato compreso.L'indiscrezione arriva da Sport, quotidiano catalano, secondo cui la dirigenza sarebbe a un bivio:Il bilancio non dà la possibilità di ricorrere a spese folli e mette il Barça spalle al muro. Occorre prendere una decisione, quasi come si dovesse preferire mamma a papà.. La statistica diventa ancora più grave se si considera che 7 di queste 9 partite si sono giocate al Camp Nou: anche (e soprattutto) in casa, si fa fatica a segnare.Un ragionamento che sarebbe, tuttavia, troppo semplice. Perché il mercato non è solo campo e gol:, che in Catalogna aveva fatto innamorare i tifosi con 68 gol in 123 partite. Ma aveva anche arricchito le casse dei club, e non solo con i 222 milioni incassati dal Psg. Nei quattro anni di militanza in Spagna, infatti, le sue maglie erano andate a ruba. E come non considerare i 139 milioni di seguaci su Instagram (terzo al mondo dietro Ronaldo e Messi), oltre ai buonissimi rapporti con lo spogliatoio.La missione del Toro, a prescindere dal futuro, è chiara: riscattare il recente passato. Troppo brutte per essere vere le tre gare dopo la squalifica rimediata contro il Cagliari: la sfida con i rossoblù, datata 26 gennaio, è anche l'ultima con gol., per il quale sono fioccate insufficienze in pagella.