"Come on Christian Eriksen". Così, nella giornata di ieri, i tifosi dell'Inter, presenti ad Appiano Gentile per un saluto alla squadra, hanno omaggiato il centrocampista danese. E' passato un mese da quel 12 giugno, giorno in cui l'ex Tottenham accusò un malore durante l'esordio a Euro2020 contro la Finlandia. Poco dopo è arrivata l'operazione, seguita da un lungo riposo. L'Uefa, in vista di questa sera, lo ha invitato a Londra per assistere alla finale tra Italia e Inghilterra in programma a Wembley.



L'INTER LO ACCOGLIE - Il mondo Inter, intanto, si prepara a riabbracciare il suo centrocampista. In attesa di capire cosa riserverà il futuro, con il club che si è cautelato ingaggiando Hakan Calhanoglu, Milano lo attende. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, in settimana il danese è atteso in città, dove compagni e addetti ai lavori sono pronti a manifestare il proprio calore. In seguito, Eriksen svolgerà ulteriori esami che definiranno il suo futuro da calciatore.