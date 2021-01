L'Inter non è ancora una macchina perfetta, ma i nerazzurri sanno comunque come dominare l'avversario. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La macchina del capo non è perfetta giusto perché la perfezione non è di questo mondo. Ma più di vincere 8 partite una dopo l’altra, cosa deve fare l’Inter? Certo, potrebbe dominare gli avversari già nel primo tempo. Ma cosa importa, se nel secondo li sovrasti per tecnica, fisicità e forza mentale? Siamo a 16 punti guadagnati dopo l’intervallo: di sicuro, Conte sa essere sufficientemente convincente, in quei 15 minuti”.