Un altro talento si appresta a salutare l’Inter per sposare un nuovo progetto. Era successo qualche anno fa con Gnonto e questa volta sarà il turno del classe 2007 Alessandro Ciardi, vicinissimo a firmare il contratto che lo legherà al Salisburgo. Un’altra falla del calcio italiano, da anni esposto senza alcuna tutela a questo tipo di situazioni. Ogni calciatore, a 16 anni, è libero di accettare proposte provenienti dall’estero andando via a zero, ma per fortuna da luglio tutto ciò avrà una fine. La nuova norma consentirà ai club di offrire a calciatori 15enni un contratto di apprendistato, un accordo ponte che accompagnerà i giovani talenti fino al contratto da professionista, evitando l’assalto dei club esteri. Norma che da tempo, per esempio, esiste anche in Belgio.



BOCCONE AMARO - Per adesso l’Inter ingoia il boccone amaro, costretta ad accettare l’addio di un calciatore molto promettente. Una scelta, quella di Ciardi, ponderata soprattutto sul progetto di crescita che il Salisburgo gli ha prospettato. Certo di emergere con maggiore rapidità e di avere molto presto delle chance in prima squadra, Ciardi non ha avuto alcun dubbio in merito al suo futuro. L’operazione, condotta dal gruppo Damiani, è praticamente in chiusura. L’Inter e il calcio italiano perdono un pezzo di giovinezza e freschezza, sperando che il futuro possa essere migliore, almeno dal punto di vista delle tutele.