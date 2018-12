La Gazzetta dello Sport evidenzia il buon momento di forma di Keita Balde e spiega come l'Inter debba ancora decidere se riscattarlo o meno.



“Il percorso è quello giusto, il feeling con Spalletti è frutto di un paio di chiacchierate spot: la prima nei giorni della trattativa, la seconda nella pausa campionato di novembre, quando l’attaccante non andò in Senegal con la nazionale e restò in ritiro ad allenarsi. «Tutti mi chiedete dell’impiego o meno di Lautaro, io ci metterei pure Keita in questo discorso», ancora Spalletti. Per lui l’Inter ha già investito 6 milioni di euro, entro fine maggio dovrà decidere se spenderne altri 34 per concretizzare il riscatto del giocatore dal Monaco. La cifra è importante e non è escluso che venga fatto un ragionamento complessivo di organico, ragionamento in cui potrà finir dentro anche Perisic, in odore di uscita. A metà febbraio sarà fatto il punto della situazione. Keita ha solo un modo per tenersi l’Inter: continuare con la stessa media gol dell’ultimo mese. Vorrebbe dire, di fatto, esser diventato un titolare a tutti gli effetti. Vorrebbe dire che l’Inter non sarà più riuscita a fare a meno del suo panda. E che Keita sarebbe vicino a garantirsi qualche altra settimana della moda milanese. Montecarlo, al massimo, va bene per il casinò”.