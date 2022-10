Lo voleva con sé, tutto vero: forse non si può comprendere fino in fondo cosa significhi, per un argentino, la chiamata di una vera e propria leggenda vivente. ". Mi parlava della situazione a Barcellona, ma io sono sempre stato tranquillo, ho sempre parlato con la società per trovare un accordo". Parole risalenti al dicembre del 2021, poco dopo il rinnovo firmato dacon l'Inter. Questa sera il Toro e Messi non saranno l'uno contro l'altro, eppure, al netto dei piccoli problemi fisici che tengono alta l'attenzione di Inzaghi in sede di schieramento della formazione.L'interesse del Barcellona per la punta argentina risaliva a prima della pandemia, che ha giocato un ruolo importante nel naufragio dell'affare:, ex dirigente blaugrana, ha ammesso a febbraio di quest'anno “. C’è stata una trattativa prima del Covid, abbiamo incontrato molte volte i suoi agenti ed i dirigenti dell’Inter. Con la pandemia sono poi cambiate le cose, tutto il calcio è cambiato a livello economico”. Il virus ha messo in ginocchio il Barcellona, che è uscito solo recentemente da un lungo momento di crisi nera grazie al lavoro di, leggenda del club che ha preso le redini dopo Koeman.Lautaro ha messo insieme: una marcatura ogni 10 tiri, una ogni 3 nello specchio della porta. Un assist a corredo di un avvio di campionato non da dimenticare, ma. Il ritorno alcon la maglia della Nazionale può giovare, anche sealla coscia. Stasera, nell'assenza del grande amico Lukaku che continua ad essere alle prese con l'infortunio di fine agosto,, che ha la chance di dare un dispiacere alla squadra che con tanta determinazione lo ha voluto.