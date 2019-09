L'Inter di Conte è pronta per volare a Barcellona, attesa da una sfida più che complicata contro i padroni di casa. Ma tra le fila dei nerazzurri, come spiega TuttoSport, ci sono due uomini che ben conoscono quel terreno di gara.



“Diciassette maggio 2014, una data che i tifosi nerazzurri dovrebbero segnare con il circoletto rosso. L’ultima giornata di Liga diventa una “finale” tra Barcellona e Atletico Madrid, con i Colchoneros che, nonostante gli infortuni di Diego Costa e Arda Turan, riescono a strappare con i denti l’1-1, risultato che consegna ai soldatini del Cholo Simeone la decima Liga, prima dal 1996, la seconda dal 1977. Ad ammutolire i centomila del Camp Nou il gol di Diego Godin, arrivato grazie a una gran capocciata su calcio d’angolo, marchio di fabbrica della casa. A rendere ancora più dolce il ricordo per gli interisti il fatto che il momentaneo vantaggio del Barça venne segnato da Alexis Sanchez, altro attesissimo protagonista della sfida di mercoledì in maglia nerazzurra”.