Ilha deciso oggi di far tornare la federazione sui propri passi in materia diCon la decisione di oggidi altri quattro anni: se ne riparla. Con buona pace di chi, dopo il caso che ha coinvolto lae la(entrambe sotto il controllo del presidente e patron laziale Claudio Lotito fino alla vigilia della stagione calcistica 2021-22), chiedeva che non vi fosse più spazio per situazioni analoghe.A questa richiesta la federazione guidata daaveva dato risposta negli ultimi giorni di settembre 2021 stabilendo chepresenti nel nostro calcio, e senza guardare al fatto che le società interessate militassero in campionati differenti (condizione che aveva consentito a Lotito di gestire Lazio e Salernitana fino a quando la squadra granata, un anno fa, è stata promossa in Serie A).Che però hanno reagito in modo diverso. Setti, come suo solito, ha mantenuto un profilo più basso. Non altrettanto è stato nel caso diattraverso i tribunali sportivi vedendosi dare torto due volte. Ciò che però non lo ha fatto desistere, anzi. Un ulteriore ricorso è stato presentato nei giorni scorsi presso il Collegio di Garanzia del Coni, ma è stata prospettata anche l'eventualità di rivolgersi ai tribunali extra-sportivi.Ovvio che il più lieto di apprendere la notizia fosseche ha festeggiato come se avesse azzeccato un terno al lotto e dichiarato di dismettere ogni intento di azione risarcitoria. C'è da capirlo.. Il padrone è lui e adesso può farlo ancor più liberamente.