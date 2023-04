La striscia di vittorie consecutive aperta dalla Fiorentina è certamente ragguardevole. Perché, come sottolinea stamani il Corriere dello Sport, otto successi di fila pongono la Fiorentina al top in Europa. nei cinque tornei d’Europa più seguiti per qualità e peso economico nessuno ha la striscia che la squadra viola è riuscita a comporre dallo scorso 23 febbraio. Il City segue con sette vittorie raccolte su tre fronti, il Bayer Leverkusen è sul terzo gradino del podio a quota sei tra Bundesliga ed Europa League, il Barcellona e la Juventus sono quarti a pari merito con cinque vittorie tra Liga e Coppa del Re in un caso e Serie A ed Europa League nell’altro (e oggi potrebbe arrivarci anche il Sassuolo se batte il Torino), mentre dalla Francia il massimo lo sta facendo il Lens con tre vittorie di fila. Insomma, come la Fiorentina non ce n’è.