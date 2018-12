Scambiare il problema per la soluzione. Provoca un effetto straniante il modo usato dalla stampa spagnola per presentareIl merito viene attribuito a, il super-agente portoghese. Secondo quanto anticipato nella giornata di ieri sul sito del quotidiano catalano Mundo Deportivo, il fondatore di Gestifute sarebbe lo stratega del prossimo cambio di proprietà che tirerebbe il club catalano fuori dallo stato di crisi ( QUI ).Come se fin qui non ci avesse avuto a che fare. Ma per meglio cogliere ogni aspetto di questa storia è necessario riprenderne alcuni dei passaggi precedenti,Il dramma vissuto dai tesserati del Reus viene reso noto al mondo intero dal clamoroso gesto della scorsa settimana.per protestare contro il ritardo di tre mesi nel pagamento degli stipendi. La società vive un passaggio drammatico, con la prospettiva che i calciatori si svincolino. Essi in ampia maggioranza rifiutano infatti il piano d'emergenza approntato dalla Liga spagnola ( LEGGI ), pronta a sopperire alla morosità del club. Il comunicato reso pubblico nella giornata di venerdì 14 dicembre attraverso il sito web dell'Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) non lascia margini per la trattativa.E invece giusto poche ore prima della partita, terminata 1-1, arriva la soluzione che nessuno si aspetta. Alle 13.34 di ieri il sito ufficiale del club pubblica un comunicato ufficiale con cui si informa che sono state avviate le pratiche di pagamento degli stipendi arretrati ( QUI ).che viene in soccorso alla SAD e al suo principale azionista. Che si chiama(noto anche come Joan Olivé) possiede il 90% del pacchetto, e non è un uomo qualsiasi.Una prima vita da giornalista e economista, Joan Oliver i Fontanet è stato importante dirigente del deldurante la presidenza di Joan, arrivando a ricoprire il ruolo di direttore generale del club blaugrana,). Quel Barcellona era in strettissimi legami con Jorge Mendes, allo stesso modo in cui lo è il Barcellona attuale. E non poteva fare eccezione Joan Oliver, che infatti quegli ottimi rapporti li ha mantenuti.Come abbiamo abbondantemente illustrato nel libro sul super-agente portoghese ( QUI ),Quale? Quello di far crescere proprio il. Il web restituisce numerosi articoli che parlano di questo tema e risalgono al 2014 ( QUI ). Il piccolo club catalano diventa un approdo per i calciatori posti sotto la sfera d'influenza del super-agente. E quando a fine maggio 2016 (cioè soltanto due anni fa) il Reus conquista la promozione dalla Segunda B alla Segunda, la testata catalana El Nacional non esita a titolare che Joan Oliver e Jorge Mendes siano gli uomini-chiave di questo exploit.nonché transitato dal Rio Ave, uno dei club più mendesiani in circolazione.Tutto quello che è stato appena raccontato permette di cogliere un paradosso:e anzi viene presentato come colui che aggiusta una situazione disperata. Chissà come farà quest'uomo a godere sempre di ottima stampa.Ultimo dettaglio della vicenda.Il soggetto proprietario dovrebbe essere un altro. E in queste ore, così come nelle settimane passate,Che oltre a essere il proprietario del, è anche partner di affari calcistici dinonché suo compare d'anello. Ne fu infatti testimone di nozze a agosto 2015, quando il capo di Gestifute convolò a nozze religiose con la moglie Sandra Barbosa (la coppia era già sposata da 10 anni con rito civile QUI ).Insomma, il giro è sempre quello e ha già destato parecchie perplessità a Valencia. I salvatori del Reus sono questi qui. Auguri.