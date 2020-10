Il Milan torna ad assaporare il dolcissimo gusto di una vittoria nel derby.. E' stata la prima, e meritata, vittoria in un derby di Stefano Pioli.Affamato, nonostante i 39 anni e i tanti titoli alle spalle. Il numero undici rossonero abbatte l'Inter, nel giro di tre minuti, con una doppietta che proietta il Milan in vetta solitaria dopo quattro turni.Non era arrogante quando affermava che con lui in campo dalla prima giornata il Milan sarebbe stato da scudetto. Forse l'obiettivo non è alla portata, ma la mentalità che vuole dare ai giovani compagni è quella giusta.Sulla classe nessuno potrebbe mai nutrire alcun dubbio,Sorprende, e molto, l'intensità che riesce a mettere in campo per ottanta minuti abbondanti. Non vuole lasciare nulla al caso, riesce ancora a determinare nelle partite che contano.Un segnale inequivocabile lanciato anche alla società: Ibrahimovic è il totem al quale il Milan dovrà aggrapparsi anche nella prossima stagione.