Giorgio Chiellini non ha ancora deciso. Quando lo avrà fatto ne parlerà con la Juve, che un rinnovo non gliel'ha ancora proposto ma che nel caso in cui dovesse ricevere dal capitano l'intenzione di proseguire allora procederà con prolungamento annuale. A cifre ampiamente ridimensionate rispetto ai 3,5 milioni netti attuali: nel caso sarà un ingaggio alla Buffon, da 1,5 milioni circa. Così il suo agente Davide Lippi ha commentato la situazione su Sky: "​“Nessuno si è fatto vivo per la questione rinnovo. Giorgio si sente bene ed ha la fiducia del Presidente Agnelli. Presto parleremo di futuro. Addio alla Juventus? Non saprei, difficile da commentare. Chiellini ha fatto la storia con questa maglia, ma se sta bene fisicamente può giocare ovunque".