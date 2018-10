La rabbia della Lazio è ancora nei volti di Inzaghi e Tare, in Germania, a Francoforte, per la gara contro l'Eintracht. L'Europa League non l'ha dissipata. Inzaghi non farà più concessioni, come riporta il Messaggero, c'è bisogno di concentrazione, l'Europa League sarà fondamentale.



RITIRO - In caso di risultato negativo, non è detto che la società non decisa di andare in mini-ritiro fino al match di domenica contro la Fiorentina. Una soluzione che Inzaghi vuole evitare a tutti i costi. Stamattina comunicherà la formazione ai suoi, tutti sulla corda, 5 cambi almeno tra i titolari. Il normale turnover di Europa League diventa un crocevia importante di questo inizio di stagione. E la rabbia per l'atteggiamento sbagliato al derby resta, eccome se resta.